TNT Sports lança 'Mosaico da Champions' com Leifert e Fred como convidados

No YouTube, o canal da TNT Sports vai exibir o react sem as imagens dos jogos, apresentando estatísticas, informações, e as reações dos participantes. Vale lembrar que os direitos da Champions em sinal aberto contemplam um jogo por semana no SBT, que também exibe Barcelona x PSG.

As transmissões tradicionais da TNT e do Space seguirão normalmente disponíveis na Max para os assinantes da plataforma. Na quarta-feira (17), ainda com o time completo a definir, o 'Mosaico da Champions' retorna com Manchester City x Real Madrid e Bayern de Munique x Arsenal, ambos novamente às 16h.