Como Galvão Bueno vai cobrir Olimpíada em parceria com COB e Globo em Paris

Outro programa será o "Resenha Olímpica", que terá uma combinação de bate-papos entre nomes do esporte, incluindo outros embaixadores do Time Brasil, com reportagens sobre comportamento, cultura e gastronomia de Paris, além de conteúdos, comentários e reacts gravados nos palcos das competições e no Centro de Treinamento.

O jornalista Marcos Uchôa, que trabalhou com Galvão Bueno em nove Olimpíadas durante seus 34 anos de Globo (Uchôa chegou em 1987 e deixou a emissora em 2021), também vai participar da cobertura especial. Esse programa será maior, com uma hora de duração, e exibição simultânea no canal desenvolvido por Galvão Bueno em parceria com a Play9 no YouTube, o Canal GB, e no Canal Olímpico do Brasil, podendo ter distribuição também no ge, portal de esportes da Globo.

"Ficou espetacular esse projeto! Estou animado com essa nova parceria com o COB e com a Globo, claro, que é minha casa há tantos anos. Fiquei muito feliz por poder participar de uma cobertura assim, com um conceito diferente! Além, claro, de poder estar ao lado de amigos novamente, como meu companheiro de tantas coberturas, Marcos Uchôa. Tenho certeza que vamos produzir materiais e conteúdos muito bacanas nesse período olímpico!", disse Galvão Bueno.

"Não temos dúvida de que será um grande sucesso. E isso pode ser comprovado pelos números alcançados por eles nas redes sociais e na audiência durante os últimos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 2021. Foram 150 milhões de interações durante o período com as redes de Galvão Bueno, 90 milhões de espectadores em audiência dos eventos narrados por ele na Globo e, se considerarmos apenas os tweets do Galvão, foram 50 milhões de impressões", afirmou Paulo Conde, diretor de Comunicação do COB.

Galvão Bueno, que também vai participar do COBcast, programa diário do canal do Time Brasil no YouTube, também vai usar a Casa Brasil para gravar algumas de suas participações no programa "Central Olímpica", da TV Globo, que terá apresentação de Tadeu Schmidt. Já está confirmada também a participação de Galvão na transmissão da Globo na cerimônia de abertura das Olimpíadas, com narração de Luis Roberto.

"Galvão é um craque da comunicação, faz parte da própria relação que os brasileiros construíram com o esporte olímpico pelas transmissões da Globo ao longo dos últimos 40 anos. Para nós, é uma alegria tê-lo como convidado da nossa cobertura e contar com o seu olhar na contação das muitas histórias que certamente vão nos encantar em Paris", disse Joana Thimóteo, diretora de eventos esportivos da Globo.