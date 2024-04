Fifa fecha com LiveMode para vender direitos da Copa de 2026 em pacotes

O outro pacote a ser comercializado será de plataformas pagas e vai contemplar todos os 104 jogos da Copa. O 'mote' da venda desse pacote será oferecer ao comprador a oportunidade de ser "a casa da Copa do Mundo", já que quem vencer a concorrência será a única empresa a contar com 100% das partidas.

O processo de venda desses pacotes está programado para começar ainda nesta semana. A grande aposta está no fato de que, além de a Globo não ter a Copa completa, a próxima edição terá horários considerados bons para o Brasil, já que as partidas na América do Norte devem ser realizadas na faixa da tarde e da noite no nosso fuso.

Esta será a primeira vez que uma empresa venderá os direitos totais da Copa do Mundo após um período de mais de 20 anos de negociações exclusivas e diretas entre Globo e Fifa. A emissora carioca contou com o controle das transmissões das Copas entre 2002 e 2022, quando abriu mão da exclusividade digital, mas a manteve na TV aberta e TV paga.

Antes disso, entre 1974 e 1998, o evento era exibido no Brasil com intermediação da OTI (então chamada de Organização da Televisão Iberoamericana), que repassava os direitos a qualquer emissora filiada e que pagasse as cotas pedidas. Foi assim que a Copa de 1998, por exemplo, teve cinco opções só na TV aberta (Globo, Band, SBT, Record e Manchete). Na primeira Copa ao vivo, em 1970, um pool de emissoras comprou os direitos com a emissora oficial no México.

O novo acordo estende a parceria entre a Fifa e a LiveMode, que começou com a comercialização das cotas regionais de patrocínio da Copa do Mundo de 2022, avançou com a transmissão daquele Mundial na CazéTV (canal do streamer Casimiro Miguel em parceria com a empresa) e no FIFA+, e chegou à venda dos direitos de diversas competições da entidade entre 2023 e 2024, como Mundial de Clubes, Copa do Mundo Sub-20 e Sub-17, Copa do Mundo Feminina, eventos de futsal e futebol de areia.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com o formato de 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro participantes em cada. Com isso, o número de jogos e de fases também aumentou. Serão 104 jogos, contra 64 do modelo anterior usado entre 1998 e 2022. A competição vai durar 39 dias, contra 29 da última edição.