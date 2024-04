ESPN alcança 3 milhões de pessoas e tem recorde do ano com Libertadores

Os canais ESPN alcançaram 3 milhões de espectadores com as transmissões da Libertadores e da Copa Sul-Americana entre terça (2) e quinta-feira (4), de acordo com dados da Kantar Ibope Media no target 'Total Domicílios' da TV paga.

O principal destaque foi a transmissão exclusiva da estreia do Flamengo na Libertadores diante do Millonarios-COL, na terça. O empate em 1 a 1 rendeu a liderança geral da TV por assinatura para a ESPN, com 821% mais audiência que o segundo colocado. Foi o jogo que rendeu o recorde de audiência do ano para o canal.

No mesmo dia, com Sportivo Ameliano-PAR 1 x 4 Athletico Paranaense, pela Sul-Americana, a ESPN liderou novamente a TV paga com 28% de vantagem para o segundo lugar. A terça-feira acabou ficando com a segunda maior audiência média do ano no canal.