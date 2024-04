Globo define escalas e onde vai passar cada jogo em estreia da Libertadores

Nas praças onde um dos jogos não passa, a opção do torcedor será em plataformas pagas. O duelo do Fluminense será exibido pelo Paramount+, enquanto a partida do Palmeiras terá transmissão da ESPN e do Star+.

Classificação e jogos Libertadores

A TV Globo começa amanhã também a nova temporada do programa 'Segue o Jogo', com apresentação de Lucas Gutierrez e Paulo Nunes logo após o encerramento dos dois jogos da Libertadores.

Confira a lista de regiões onde cada jogo vai passar na estreia da fase de grupos da Libertadores na TV Globo:

21h30 - Alianza Lima-PER x Fluminense

Transmissão: TV Globo para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais (exceto as cidades Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia), Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá e Acre

21h30 - San Lorenzo-ARG x Palmeiras

Transmissão: TV Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia

OBS: A lista foi divulgada pela Globo e está sujeita a alterações. Cada afiliada ou emissora própria da Globo escolhe qual partida vai transmitir.