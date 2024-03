Por que Boninho citou evento brasileiro após falar do UFC em bronca no BBB?

Chamou atenção dos fãs de lutas que acompanham o reality show BBB 24 um trecho da bronca que o diretor da atração, Boninho, deu em participantes do programa ontem, após uma briga entre Davi e MC Bin Laden no clima pesado após a dinâmica do 'Sincerão'.

Usando a voz distorcida com a qual se comunica com a casa, Boninho mandou os brothers pararem com a confusão e citou eventos de MMA como exemplos do que não quer ver no reality.

"Senhores, mais uma vez: isso é um jogo de conversa, de convivência. Se fosse para ser porrada, era UFC... era Jungle Fight. Então, senhores, comportem-se", disse a voz.