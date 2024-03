Por que as placas de publicidade 'mudam' conforme ângulos em jogo do Brasil

Placas de publicidade virtuais usadas em transmissão de Inglaterra x Brasil Imagem: Reprodução/TV Globo

Competições como o Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, entre outros, já utilizam essa prática desde a segunda metade da década passada. Isso permite a venda de pacotes regionais de publicidade, como por exemplo uma marca do Brasil aparecer em jogos da Bundesliga, LaLiga, Série A, entre outras, sem estar 'de verdade' nos estádios europeus, mas ganhando o alcance e a visibilidade nas transmissões nacionais.

Detalhe da placa de publicidade real, em LED, no mesmo lance em Inglaterra x Brasil Imagem: Reprodução/TV Globo

Em jogos amistosos de seleções, isso se tornou ainda mais importante. Antes da adoção das placas virtuais, várias partidas desse tipo precisavam ser geradas com duas transmissões diferentes, e as placas de publicidade eram diferentes também em cada lado do campo.

Como exemplo, ilustramos abaixo com o amistoso Brasil x México, realizado no Allianz Parque em 2015. A TV Globo transmitiu aquela partida com o ângulo tradicional ao qual o torcedor brasileiro, especialmente o palmeirense, está acostumado, com o Gol Norte à esquerda da imagem principal. No México, porém, as emissoras do país exibiram com uma geração de imagens do outro lado do estádio, na qual o Gol Norte ficava à direita da televisão.