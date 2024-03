Paulistão 2024 registra 16% de aumento na audiência em transmissões da TNT

A TNT Sports está comemorando um aumento na audiência média das transmissões do Paulistão 2024 na comparação com o mesmo período já realizado da competição na temporada passada. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, o canal TNT registrou crescimento de 16% com a primeira fase e as quartas de final deste ano.

Os dados foram fechados após a partida entre Santos e Portuguesa, no último domingo (17), que encerrou o pacote de 13 jogos exclusivos do canal no Paulistão 2024. A TNT ainda exibirá uma das semifinais e os dois jogos da final, mas com direitos compartilhados com outros players. Ao todo, o canal tem 28 jogos na competição e já usou 25.

Até aqui, a TNT alcançou média de 169 mil domicílios ligados por minuto nas transmissões do Paulistão 2024. Em 2023, foram 146 mil domicílios por minuto. Esses dados colocaram o canal na liderança de audiência da TV paga durante o período de disputa das partidas.