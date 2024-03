Globo fecha com Letícia Bufoni para transmissões de skate nas Olimpíadas

A Globo vai contar com a skatista Letícia Bufoni no time de transmissões dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Uma das atletas mais importantes da história do skate feminino brasileiro, com título mundial e conquistas no X Games, Letícia estará na capital francesa e vai acompanhar as equipes de reportagem da emissora durante o evento, falando sobre desempenho dos atletas e dos acontecimentos em tempo real.

"Estou muito feliz em fazer parte do time da Globo nas transmissões do skate durante as Olimpíadas. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes em aceitar esse desafio. Já tive a oportunidade de competir nas Olimpíadas e sei muito bem a importância desse evento e o peso que nós atletas carregamos ao representar o nosso país. Agora, vou novamente, mas de uma maneira um pouco diferente, olhando o evento do lado de fora. É uma ansiedade um pouco diferente, mas tenho certeza que vai ser uma experiência incrível", disse Letícia.

Letícia Bufoni participou da primeira edição das Olimpíadas com a presença do skate, nos Jogos de Tóquio, realizados em 2021. Na Globo, fez sua primeira atividade como comentarista na final feminina da SLS (Liga Mundial de Skate Street), em 2022.