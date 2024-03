Clássico São Paulo x Palmeiras rende audiência recorde à TNT no Paulistão

Ainda nesta métrica de domicílios, foi a segunda maior audiência do ano com futebol na TV por assinatura, perdendo apenas para a Recopa Sul-Americana em sua partida de volta, com título do Fluminense diante da LDU exibido pela ESPN também com exclusividade total.

Classificação e jogos Paulista

O clássico São Paulo x Palmeiras teve ainda destaque na faixa entre pessoas de 25 a 54 anos de idade, atingindo 600 mil pessoas no total da transmissão, com média de 401 mil espectadores por minuto.

A TNT transmite dois jogos por rodada no Paulistão durante a fase de grupos, um deles sempre com exclusividade total, ou seja, partidas que não estão disponíveis nem mesmo no PPV da competição. Nesta fase, foram dois clássicos. Além de São Paulo x Palmeiras, o canal também mostrou sozinho o confronto entre Santos e Corinthians.

Os duelos exibidos pela TNT também ficam disponíveis no streaming pela Max, que substituiu recentemente a antiga HBO Max.