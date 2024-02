TV Cultura aposta em Pietro Fittipaldi e comemora 40 anos de Indy no Brasil

As 500 Milhas de Indianápolis passaram a ser transmitidas pela Band a partir da presença de Fittipaldi, e o sucesso das corridas trouxe também posteriormente a consolidação e espaços em emissoras abertas como Manchete, SBT, Record e RedeTV!.

O time de transmissões da Cultura na temporada 2024 terá mais uma vez o narrador Geferson Kern e a comentarista Bia Figueiredo, que já representou o Brasil nas pistas da Indy e faz parte desses 40 anos de história.

"Temos a efeméride dos quarenta anos. Teremos um piloto brasileiro em todas as provas. E a possibilidade de uma conquista ainda mais incrível de Hélio Castroneves. A expectativa é de uma grande temporada", disse o diretor de Esportes da TV Cultura, Vladir Lemos.

Vladir Lemos se refere à participação de Castroneves nas 500 Milhas de Indianápolis deste ano, uma participação isolada na temporada na qual o piloto vai buscar o quinto título na prova mais tradicional da Indy, um feito que seria inédito e é outro ponto que deve despertar interesse do público apaixonado por automobilismo neste ano.

A estreia da Fórmula Indy neste ano está marcada para o dia 10 de março, com a disputa do Grande Prêmio de São Petersburgo, na Flórida, com transmissão marcada para as 13h (horário de Brasília).

Ao todo, serão 17 etapas no calendário, incluindo a Indy 500, que vai acontecer no dia 26 de maio, além de uma prova extracampeonato na Califórnia que vai valer um prêmio de 1 milhão de dólares.