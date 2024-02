Canais da Globo dominam 'pódio' da TV paga com Copa do Brasil e vôlei

As transmissões da Copa do Brasil e da Superliga Feminina de Vôlei colocaram os canais sportv, Premiere e sportv2 como os três mais assistidos em toda a TV por assinatura na noite de ontem, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna.

O domínio dos canais esportivos da Globo no ranking da TV paga veio com as transmissões exclusivas de Marcílio Dias x Vasco, pela primeira fase da Copa do Brasil, e do duelo Sesc-Flamengo x Osasco, no vôlei.

O Vasco venceu por 3 a 1 e garantiu vaga na segunda fase do torneio de futebol, enquanto o Osasco superou o time carioca por 3 sets a 2 em uma partida emocionante na Superliga Feminina.