Sportv já alcançou quase 1 milhão com Copa do Mundo de Futebol de Areia

As transmissões da Copa do Mundo de Futebol de Areia no sportv já alcançaram pouco mais de 990 mil pessoas, de acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pela coluna. A competição organizada pela Fifa está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Os números se referem às três partidas do Brasil na fase de grupos da competição diante de Omã, Portugal e México, e ainda não consideram a audiência conquistada nas quartas de final, quando a seleção brasileira venceu o Japão por 8 a 4 e garantiu vaga na semifinal.

No jogo contra o México, o último da fase de grupos na terça-feira (20), o sportv conseguiu concentrar 57% da audiência da TV por assinatura com a transmissão. O canal pago da Globo conseguiu a liderança geral entre as emissoras esportivas por duas vezes no estágio da competição.