TV Globo fecha com 'Cachorrão' para transmissão do 'Rainha do Mar' no EE

A TV Globo vai transmitir mais uma vez o 'Rainha do Mar', evento de águas abertas que será realizado no próximo domingo (25) dentro do programa 'Esporte Espetacular. A campeã olímpica e mundial Ana Marcela Cunha será o grande destaque entre as atletas que buscam o título do desafio.

Para a transmissão, a Globo fechou contrato com o nadador Guilherme Costa, o 'Cachorrão', nome já garantido na natação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O atleta se junta a Poliana Okimoto, medalhista de bronze na maratona aquática das Olimpíadas do Rio-2016, na equipe de comentários.

A atração será comandada pelo narrador Sergio Arenillas e servirá como um espécie de 'trailer' para as próximas Olimpíadas, já que há outras cinco atletas garantidas no evento e que vão participar do 'Rainha do Mar', além de Ana Marcela, na categoria Elite.