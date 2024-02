Com Fluminense, Recopa terá transmissão especial com 'Multicam' no Star+

O serviço de streaming Star+, da Disney, terá uma transmissão especial da Recopa Sul-Americana, que contará com o Fluminense em campo diante da LDU no confronto entre os atuais campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Na TV paga, somente a ESPN vai mostrar os jogos que definirão o primeiro título continental da temporada 2024.

O duelo de ida, marcado para amanhã às 21h30 (horário de Brasília) no Equador, vai contar com o formato 'Multicam' no streaming. A plataforma vai disponibilizar um sinal aos seus assinantes com a tela dividida entre a transmissão principal e câmeras exclusivas focadas nos atletas, banco de reservas, ângulos de dentro do gol e imagens panorâmicas.

A tela da transmissão especial também vai apresentar estatísticas em tempo real produzidas pelo Data ESPN, núcleo especializado do canal esportivo da Disney.