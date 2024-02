Com Brasil em campo, Copa Ouro Feminina terá transmissão exclusiva da ESPN

A Copa Ouro Feminina de 2024 terá transmissão exclusiva da ESPN no Brasil. A competição entre seleções da Concacaf terá nesta edição a participação de convidados da Conmebol, entre eles a seleção brasileira, além de Argentina, Paraguai e Colômbia, como parte integrante do intercâmbio entre as confederações da América do Norte, Central e Caribe e da América do Sul. O Brasil fará seus jogos na fase de grupos sempre à 0h15 (horário de Brasília).

A estreia do time comandado por Arthur Elias será contra Porto Rico, na madrugada de quarta (21) para quinta-feira (22), com bola rolando à 0h15. O jogo será exibido pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+. A equipe de transmissão já está definida com Camilla Garcia na narração, Mariana Spinelli nos comentários, e Leonardo Gaciba na análise de arbitragem.

O compromisso seguinte será diante da Colômbia, no mesmo horário, na madrugada de sábado (24) para domingo (25). Por fim, a seleção brasileira reencontra o Panamá, o único país que o time na época comandado por Pia Sundhage conseguiu vencer na Copa do Mundo Feminina do ano passado. Esse duelo será na madrugada de 27 para 28 de fevereiro, terça para quarta-feira, sempre à 0h15.