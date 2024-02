Supercopa Feminina terá semifinal com transmissão nacional na TV Globo

Além da emissora aberta, o jogo entre paulistas também terá exibição nacional em TV paga pelo sportv. A narração será de Natália Lara, com comentários de Paulo César Vasconcellos e Ramon Motta. No sportv, a transmissão vai começar às 16h com o pré-jogo.

Classificação e jogos Supercopa Feminina

A Supercopa Feminina, diferentemente da edição masculina, que reúne apenas os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão em um jogo só, é disputada por oito equipes em três fases de jogos únicos. O Corinthians eliminou o Internacional nas quartas de final no último domingo (11) ao vencer fora de casa por 4 a 2. A Ferroviária bateu o Flamengo nos pênaltis, também fora de casa, após empate sem gols no tempo normal.

No outro lado da chave, o Cruzeiro superou o Real Brasília por 1 a 0 no sábado (10), para depois superar o Avaí/Kindermann na semifinal de ontem por 3 a 0. O time catarinense havia vencido o Fluminense por 3 a 1 na fase anterior.