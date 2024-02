Clássicos da Supercopa e Carioca fazem sportv alcançar liderança na TV paga

A rodada dupla de clássicos do último domingo (4) fez o canal sportv alcançar a liderança na TV paga com as transmissões de Palmeiras x São Paulo, jogo que decidiu a Supercopa Rei, e Vasco x Flamengo, duelo válido pelo Campeonato Carioca.

Na primeira partida, que também estava disponível em sinal aberto pela TV Globo, o sportv e o Premiere, do mesmo grupo e que também mostrou o duelo paulista, alcançaram mais de 2,3 milhões de pessoas ao longo do jogo que terminou em empate sem gols e sacramentou o título do São Paulo após disputa por pênaltis. Os dois canais ocuparam primeiro e segundo lugares no ranking da TV por assinatura.

Vasco e Flamengo também ficaram no 0 a 0 logo depois, mas com resultados ainda melhores na audiência. O clássico carioca alcançou mais de 4,5 milhões de espectadores no sportv e no Premiere. Os dois canais tiveram média de 2,4 milhões de pessoas por minuto e concentraram 51% do público que estava com a TV ligada em alguma emissora paga. Entre os canais esportivos, a participação chegou a 94%.