A transmissão de Palmeiras x Corinthians não foi exclusiva do GOAT. O jogo estava disponível em dois canais de TV paga (sportv e BandSports), em outras duas lives abertas no YouTube (Meu Timão e Nosso Palestra), além da plataforma de streaming gratuito Pluto TV.

Classificação e jogos Libertadores feminina

No exato momento em que foi possível abrir as três telas ao mesmo tempo no mesmo computador, o GOAT tinha 233 mil dispositivos no contador do YouTube, o Nosso Palestra contava com outros 75 mil, e o Meu Timão somava 139 mil.

A Libertadores Feminina foi transmitida por completo pelo Canal GOAT no YouTube. Os canais ligados às coberturas de clubes exibiram apenas as respectivas partidas deles ao longo do torneio. Os canais pagos brasileiros mostraram as campanhas de Palmeiras, Corinthians e Internacional.