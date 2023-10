A CBF finalmente divulgou hoje a tabela detalhada de mais cinco rodadas do Brasileirão 2023 com datas, horários e transmissões. O documento apresenta os jogos escolhidos pela TV Globo, sportv e Premiere, além de apontar as exibições de partidas do Athletico Paranaense em casa com os canais parceiros do clube entre a 30ª e a 34º rodada.

Por causa das finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores, alguns jogos ficaram pendentes de definição, como Fortaleza x Cruzeiro, Fluminense x São Paulo, e o Flamengo x Red Bull Bragantino que gerou polêmica por causa do uso do Maracanã antes da final da principal competição da Conmebol no mesmo estádio.

Ainda assim, para assuntos de televisão, todos esses jogos indefinidos já foram sinalizados como exclusivos do Premiere. A TV Globo escolheu jogos do líder Botafogo em três das cinco rodadas detalhadas pela CBF.