Fred Ring, nos estúdios do SBT em São Paulo, será o apresentador do pré-jogo. A emissora também produzirá em seus estúdios uma transmissão alternativa na internet, pelo SBT Sports, com narração de Diguinho Coruja e participações de André (irmão de Diguinho) e Beto Oliver.

A cobertura digital também ficará responsável pelo pós-jogo com a "Futlive", apresentada por Fred Ring e Luiz Alano nos estúdios e com entradas de Cleber Machado e Mauro Beting no estádio.

A Copa Sul-Americana de 2023 é a primeira edição do contrato assinado pelo SBT com a Conmebol no ano passado. O acordo é válido até o fim da temporada de 2026.