Renatinho Santos, árbitro de basquete com duas finais olímpicas no currículo (em 2000 e 2004), teve passagem marcante pelo sportv ao longo de sete anos e deixou o canal em 2019. Foi comentarista em transmissões do canal pago, atuando também como apresentador e repórter. Também atuou no Fox Sports e na TV Cultura.

"A presença de comentaristas renomados, que são referências em determinados esportes, é importante para criar uma conexão ainda maior entre as modalidades olímpicas e a torcida. Estamos empenhados em trazer um conteúdo de qualidade para o público brasileiro, que acompanhará ao vivo a conquista de medalhas e de vagas para Paris 2024", disse o diretor de comunicação do Comitê Olímpico do Brasil, Paulo Conde.

Além desses nomes, a lista com mais de 30 comentaristas terá ainda nomes de peso como Duda Amorim, campeã mundial de handebol com a seleção brasileira em 2013 e eleita a melhor jogadora do mundo na década 2011-2020, o ginasta Caio Souza, finalista olímpico e mundial, além de tricampeão pan-americano, e Natália Gáudio, da ginástica rítmica, hexacampeã brasileira e heptacampeã sul-americana na modalidade.

As transmissões do Canal Olímpico serão operadas em parceria com a NSports em plataforma própria de streaming, sendo disponibilizadas também no canal do "Time Brasil" no YouTube. Além das transmissões, a cobertura promete conteúdos audiovisuais como o COBCast, comandado por Beth Romero e Fernando Nardini diretamente da Casa Brasil, em Santiago.

O Pan de Santiago terá transmissão também da CazéTV, que opera em parceria com o Canal Olímpico do Brasil. O evento começa de forma oficial na sexta-feira (20), às 20h (horário de Brasília), quando será realizada a Cerimônia de Abertura.