Quem vacila é o Bragantino e Botafogo deixa 2023 para trás

Tudo indicava um jogo duro, pegado, nervoso. E o primeiro tempo em Bragança foi exatamente assim: cheio de erros e vazio de chances reais. Os dois com mais medo de perder do que vontade de ganhar.

Como nada com esse Botafogo é tranquilo, o segundo tempo mal tinha começado quando Damián Suárez puxou Juninho Capixaba pela camisa e foi expulso. A tragédia estava montada. O Glorioso precisaria se segurar por mais de 40 minutos.

Mas era dia de papeis invertidos. Com um a menos, foi o Botafogo quem abriu o placar. Aos 30 do segundo tempo, Júnior Santos fez seu oitavo gol nessa Libertadores e devolveu o oxigênio aos torcedores do Alvinegro.