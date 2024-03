Tratar gramado sintético como vilão é jeito conveniente de desviar atenção

Claro, o Allianz Parque virou a referência do sintético que deu errado, com seu derretimento no início de 2024 — para o qual Abel Ferreira já alertara em 2023. Mas parece uma simplificação infantil reduzir a discussão a natural versus sintético.

Primeiro, porque existem sintéticos bons e ruins, em bom e mau estado de conservação — assim como o natural.

Segundo, porque para algumas arenas a grama sintética é a única opção. Pelo contrato entre WTorre e Palmeiras, o estádio da Pompeia é tanto um espaço para shows quando um palco do futebol. É o ideal para o clube? Não. Está aí a temporada em Barueri que não nos deixa mentir. Só que não adianta brigar com a realidade.

Ademais, parece difícil argumentar que a Arena da Baixada e o tapetinho do Nilton Santos sejam os grandes vilões do futebol brasileiro. A gente sabe, porém, que é muito mais fácil escolher um alvo com menos defensores e ficar apontando para ele até desviar a atenção do que é mais grave e bem mais difícil de resolver.

Uma técnica tão antiga quanto previsível.

