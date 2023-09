Agora, quando a pelota não entra nem nos lances (quase) perfeitos, aí a confiança começa a se esvair e tudo parece dar errado.

Richarlison marcou 10 gols pela seleção em 2022, inclusive dois golaços na Copa do Mundo. A estreia nas Eliminatórias seria uma excelente possibilidade de redenção, que o abasteceria da segurança necessária para voltar a brilhar no clube. Daí as lágrimas.

Não sei, mas conversei com João Ricardo Cozac, presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte e do Exercício Físico, para entender melhor estes desafios.

"A confiança é o fio condutor do bom rendimento. Quando o atleta começa a não performar da melhor maneira possível, jogo após jogo, ele começa a desconfiar do próprio potencial, e essa desconfiança cobra um preço caro", avalia o profissional, que tem décadas de experiência em clubes de futebol.

"Se você não instrumentaliza, não fortalece a parte psicológica e emocional, muitas vezes associada à confiança, você tem atletas muito talentosos, muito fortes física e tecnicamente, mas que não conseguem performar como poderiam se houvesse um acompanhamento pra resgate da confiança, da crença no próprio talento."

Fernando Diniz sabe de tudo isso. É formado em psicologia. Talvez por isso tenha feito questão de reforçar a crença dele, Diniz, em Richarlison, ao lhe dar uma nova chance, no confronto de hoje contra o Peru.