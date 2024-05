CBF não quer parar Brasileiro e não vai parar sem consenso entre clubes

Não há dentro da CBF a ideia de queos Brasileiros das Séries A, C e D, que têm clubes do Rio Grande do Sul, devam parar. Mas bastaria o presidente Ednaldo Rodrigues ter certeza disso para tomar a decisão. Não se trata de paralisação, mas de adiamento, e o presidente teria o direito de decidir de modo independente.

Mas ele não vai tomar essa decisão. Ou pelo menos será uma enorme surpresa se tomat.

Em vez disso, a CBF anunciou Conselho Técnico para 27 de maio. Ora, daqui a duas semanas, ou a situação será insustentável ou haverá otimismo com a diminuição das chuvas. Se for insustentável, vai ter de adiar rodadas antes do dia 27.