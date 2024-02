Custo das mudanças climáticas é de US$ 22 bi por ano, afirma presidente do BID

É preciso também a atuação da iniciativa privada. Por isso, o governo brasileiro lançou ontem um programa de proteção cambial, com a colaboração do BID e do Banco Central.

Goldfajn lembrou que o BID prometeu triplicar os recursos destinados a financiar projetos de infraestrutura para combater as mudanças climáticas, de US$ 50 bilhões para US$ 150 bilhões nos próximos 10 anos. "Temos todo interesse em projetos de transição da economia do Brasil", disse ele. O Brasil é o maior cliente do BID. "Temos todo interesse alinhado", disse no evento.

Para tentar atrair o setor privado, o presidente do BID disse que a proteção cambial é uma forma de estimular que estes agentes invistam mais. Em estudo, estão formas de se lançar bônus da Amazônia, para captar recursos.

Há ainda em discussão os "debt swaps", estruturas para financiar projetos com troca de dívida. "Os recursos que a gente usa têm que ter os incentivos corretos", afirmou Goldfajn.

Uma das possibilidades é que, caso os países consigam cumprir metas climáticas, o custo de financiamento se reduza para esse mercado.