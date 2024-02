É insustentável economia crescer às custas do meio ambiente, afirma Dubeux

"Conseguimos criar uma curva de juros de referência com emissões verdes ou sustentáveis, para que as empresas brasileiras também consigam fazer captações no exterior a uma taxa de juros mais competitiva, levando em conta essa curva de juros do Tesouro Nacional", acrescentou o coordenador.

"Não é só um plano de ações de cunho ambiental, é um plano de desenvolvimento econômico que incorpora vários critérios ambientais", disse o coordenador, ao definir a iniciativa.

Dubeux também elencou que o plano tem ainda entre seus objetivos promover um modelo mais distributivo de renda no Brasil.

O plano, afirmou, já está gerando frutos, como a regulamentação em andamento do mercado de baixo carbono no Brasil e o lançamento de um mecanismo de proteção cambial para investimentos voltados para a pauta de descarbonização, anunciado na manhã de ontem.

Programa de hedge cambial

O novo programa de hedge cambial, trará um cardápio de ações para mitigar o risco de variação cambial para investimentos estruturantes na economia brasileira a longo prazo e, com isso, deve contribuir para aumentar os investimentos verdes no país, afirmou o coordenador especial do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux.