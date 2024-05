Cientista Carlos Nobre entra para grupo de Guardiões Planetários

Nobre dedicou sua carreira científica para pesquisar os riscos de empurrar a Amazônia em direção a um grande ponto de inflexão, impulsionado pelo aquecimento global, desmatamento e incêndios florestais.

"A Floresta Amazônica é o coração biológico do planeta, com pelo menos 13% da biodiversidade mundial. Aproximadamente 28 milhões de pessoas vivem na Amazônia brasileira, incluindo muitos Povos Indígenas, afrodescendentes e comunidades ribeirinhas que preservam a floresta há centenas de anos. Investir nestas pessoas e garantir que possam proteger a floresta amazônica é um dos melhores investimentos que podemos fazer para preservar nosso sistema de suporte de vida compartilhado", destaca o cientista.

De acordo com o trabalho do brasileiro, o aquecimento global de 2 °C a 2,5 °C, junto com 20% a 25% de desmatamento na Amazônia poderia representar um ponto de inflexão que teria implicações perigosas para o mundo.

Nobre fez parte da equipe internacional de cientistas que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Junto com o ex-vice-presidente americano Al Gore, os pesquisadores do IPCC (painel da ONU sobre mudanças climáticas) foram premiados pelo papel de alertar sobre os riscos do aquecimento global e lutar pela preservação ambiental.

O membro dos Guardiões Planetários Johan Rockström, cofundador do Stockholm Resilience Centre e diretor do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre Impacto Climático, criou, com sua equipe, o conceito de limites planetários. São fronteiras importantes para manter o equilíbrio da Terra e que, se cruzadas, aumentam o risco de mudanças drásticas em grande escala no planeta.

"Nossa única chance de um pouso climático seguro é uma abordagem unificada na qual retornamos simultaneamente ao espaço seguro para todos os Limites Planetários, em particular os limites da biosfera de biodiversidade, terra e água", explica Rockström.