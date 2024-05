Instituto Liberta lança campanha contra exploração sexual infantil

Painéis sobre o tema também serão expostos na semana que vem, entre segunda e quarta-feira, na estação Sé do metrô, a mais movimentada de São Paulo.

Empresas do setor privado também se comprometem com a causa. É o caso da distribuidora de combustíveis e lubrificantes Vibra, com a campanha "Exploração Sexual Zero". A ideia é mobilizar todo o ecossistema da empresa para fortalecer, junto a todos os seus públicos, a conscientização sobre o problema e o incentivo a denúncias através do Disque 100.

A Vibra é parceira, desde 2019, do programa "Na Mão Certa", da Childhood Brasil, para enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias brasileiras, incluindo as cercanias de postos de combustíveis, parcela significativa dos pontos vulneráveis.

"É papel do setor privado mobilizar e engajar a sociedade como um todo em uma causa. A Vibra quer ser uma agente de mobilização desta mudança, que proteja crianças e adolescentes, aproveitando sua presença em diversos setores e também por ser a única distribuidora de combustíveis presente em todos os estados brasileiros. Eu pessoalmente acredito nesta causa e sei que é tempo de construir um futuro que será transformado pelas nossas ações hoje", diz o CEO da Vibra, Ernesto Pousada.

A cada hora, são registrados no Brasil quatro casos de estupro de menores de 13 anos, a maioria contra meninas, segundo dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. "É um assunto indigesto, mas precisamos que toda a população seja conscientizada, porque só com informação é possível combater a violência sexual infantil", diz Luciana. A maior parte dos casos, 72,2%, acontecem dentro de casa, dos quais 71,5% são praticados por familiares. No país, 18% das meninas que deixaram a escola o fizeram por causa de gravidez.