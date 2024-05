Sistema da USP usa IA na previsão de eventos climáticos extremos

A previsão de eventos extremos é essencial para a preparação e proteção de regiões vulneráveis - especialmente no atual contexto de mudança climática. No Brasil, a cidade de Santos, no litoral paulista, tem proporcionado estudos de caso relevantes, pois enfrenta marés de tempestade, popularmente conhecidas por "ressacas", que ameaçam tanto a infraestrutura quanto os ecossistemas locais.

Uma pesquisa, que utilizou como espaço amostral a realidade de Santos, empregou ferramentas avançadas de aprendizado de máquina para otimizar os sistemas atuais de previsão de eventos extremos. O artigo sobre o trabalho foi publicado na Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.

O trabalho, que mobilizou grande número de pesquisadores, foi coordenado por Anna Helena Reali Costa, professora titular da Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo), e teve, como primeiro autor, o pesquisador Marcel Barros, do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Poli-USP.