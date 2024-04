Ilha brasileira é a 1ª a ter selo de turismo sustentável do Hemisfério Sul

Projetos para instalar as primeiras placas solares da América Latina, gerar energia eólica e aproveitar a água das chuvas. Essas são algumas das ações que acontecem na Ilha dos Arvoredos, localizada no Guarujá, no litoral de São Paulo, antes mesmo do termo sustentabilidade estar em alta.

Em andamento desde a década de 1960, essas iniciativas contribuíram para que a ilha recebesse recentemente uma certificação global de excelência ambiental. Trata-se do selo Green Key, concedido pela organização não governamental Foundation for Environmental Education (FEE), com sede na Dinamarca.

A ilha dos Arvoredos é o primeiro atrativo turístico das Américas e do Hemisfério Sul a conquistar esse selo.