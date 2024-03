Nivea se une a ONG para integrar refugiados LGBTQIA+ na sociedade

"E a prioridade são projetos que realmente promovam a geração de renda e a inclusão produtiva de cada vez mais pessoas em nossa sociedade."

A ação também prevê as seguintes ações de integração socioeconômica: escuta ativa e rodas de conversa sobre direitos e deveres no Brasil, tratando de questões como legislação trabalhista e SUS; oficinas de elaboração de currículo; busca de vagas; e letramento digital para a inclusão formal no mercado de trabalho, com melhores salários e benefícios.

"Em nosso programa regular de acolhimento e proteção a refugiados, que atende em média 60 pessoas por dia em São Paulo, recebíamos demandas muito específicas do público LGBTQIA+ e sentimos a necessidade de um projeto que englobasse todas as formas de exercícios da cidadania desses indivíduos", conta Larissa Teixeira, coordenadora do Projeto Colore.

De acordo com o Adus e a Nivea, o Projeto Colore está alinhado com quatro dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU: erradicação da pobreza (ODS1), igualdade de gênero (ODS5), trabalho decente e crescimento econômico (ODS8) e redução de desigualdades (ODS10).

Financiamento e atendimento humanizado

Enquanto a Nivea oferecerá suporte financeiro ao projeto - as instituições não divulgam valores -, acompanhamento mensal, troca de experiências e possivelmente mentoria, a organização e as ações ficarão a cargo do Adus.