Outonos e invernos mais quentes colocam vidas de abelhas em risco

"Este é um caso em que uma pequena quantidade de aquecimento, mesmo no futuro próximo, terá um grande impacto nas abelhas", disse Rajagopalan ao site da universidade.

O estudo se concentrou na região do Noroeste do Pacífico dos EUA e teve como objetivos quantificar o efeito de outonos e invernos mais quentes na atividade de forrageamento (a busca e coleta de pólen, néctar e água, essenciais à sobrevivência das abelhas) das abelhas, na estrutura etária da colônia na invernada e nas perdas de indivíduos na primavera, além de avaliar o uso de abrigos frios fechados como estratégia para evitar os impactos negativos das mudanças climáticas.

Para isso, foram realizadas simulações usando o modelo de dinâmica populacional VARROAPOP impulsionado por projeções climáticas futuras.

Os resultados indicam que áreas geográficas em expansão terão outonos e invernos mais quentes, o que prolongará o tempo de voo das abelhas. As simulações apontam que os voos tardios na estação alteram a estrutura etária da colônia durante a invernada, favorecendo a população de abelhas mais velhas e aumentando os riscos de falhas das colônias na primavera.

"Três aspectos dos impactos das mudanças climáticas na dinâmica das colônias são evidentes ao comparar simulações com condições futuras e históricas. Primeiro, há um aumento na taxa de declínio populacional das colônias no outono. Isso se deve ao futuro prolongado clima de outono favorável ao voo e à mortalidade relacionada. Segundo, o período com uma população de inverno estável diminui. Terceiro, as temperaturas da primavera propícias para o voo começam antes do nascimento das crias", diz o estudo.

A intervenção de gestão, como o transporte das colônias para instalações de armazenamento a frio durante a invernada, tem o potencial de reduzir as perdas de colônias de abelhas. O abrigo evita o prolongado forrageamento, mantendo as colônias a uma temperatura constante de 4 °C durante o outono e o inverno. Descobertas recentes indicam que o armazenamento a frio pode aliviar alguns dos efeitos da temperatura ambiente na estrutura etária e aumentar a sobrevivência da invernada.