Medo da crise climática pode ser motor de transformação da sociedade

"Alguns entrevistados de famílias ou escolas mais engajadas nas ações climáticas descreveram até crises de ansiedade relacionadas ao colapso ambiental. Ouvimos frases como 'nem quero falar sobre isso porque tenho muito medo'. A angústia era mais presente nos participantes com nível socioeconômico médio a alto, enquanto boa parte das crianças com maior vulnerabilidade aos transtornos climáticos desconhece o tema", relata.

A ecoansiedade pode nos colocar no limite entre se engajar ou paralisar diante do problema. Na visão de Chou, a maneira como as informações sobre as mudanças climáticas são veiculadas influencia diretamente a reação do público — seja para que muita gente tenha a sensação de que a crise está muito distante do seu cotidiano, o que prejudica a capacidade de agir, ou a percepção de que estamos diante de uma tragédia consumada e inevitável. Nesse caso, o resultado é apatia.

Mãos à obra

E o que fazer com quem não liga para o assunto?

Retratar as mudanças climáticas como caso perdido tende a produzir desânimo, mal-estar exacerbado e, claro, menos ação. "Uma comunicação efetiva sobre a crise climática vai, sim, gerar algum desconforto. Mas ela precisa ser feita de modo que as pessoas possam entender o problema como uma narrativa em aberto, com a possibilidade de que a ação humana, apoiada em criatividade e coletividade, possa levar a resultados melhores do que a gente espera", diz Chou.

Dentre as crianças entrevistadas, as que tinham a percepção de proximidade com as mudanças climáticas — sabendo que estão acontecendo perto, na própria cidade ou planeta, aqui e agora — maior era a percepção de risco e o engajamento. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo, porque o ser humano é treinado para se preocupar com aquilo que o afeta diretamente, produzindo mais preocupações e respostas fisiológicas. Assim, quem classifica um problema como urgente ou preocupante é justamente quem tende a se movimentar e buscar saídas para ele.