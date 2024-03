MIT cria métrica de impacto das mudanças climáticas: 'dias ao ar livre'

Uma equipe de pesquisadores do MIT desenvolveu uma nova forma de medir os efeitos das mudanças climáticas no dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Em vez de focar apenas no aumento da temperatura média global, eles introduziram a métrica dos "dias ao ar livre". Essa medida avalia quantos dias no ano as temperaturas externas são ideais para atividades ao ar livre, como trabalho ou lazer. Os resultados revelaram disparidades significativas entre diferentes regiões do globo.

Os resultados são descritos em um artigo escrito pelo professor de engenharia civil e ambiental do MIT, Elfatih Eltahir, e pelos pós-doutorandos Yeon-Woo Choi e Muhammad Khalifa, e publicado no Journal of Climate.

Eltahir contou à revista do MIT que percebeu a importância dessa métrica durante suas caminhadas diárias em Boston. Ao criar um site onde as pessoas podem definir seus próprios critérios para dias ao ar livre, os pesquisadores permitiram que os usuários visualizem como esses dias mudarão ao longo do século, dependendo do local escolhido. O site está disponível gratuitamente para qualquer pessoa usar.