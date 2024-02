Quem é o artista que está colorindo as ruas de SP com símbolos sagrados

Desde 2020, quem vive na cidade de São Paulo vem se deparando com grandes painéis grafitados, principalmente em arranha-céus na área central da capital, que trazem como característica marcante as sete cores do arco-íris e desenhos inspirados na geometria sagrada, no xamanismo e em espiritualidades como a hinduísta e a egípcia.

Estudante das ciências esotéricas, o artista plástico paulistano Mena passou a colorir a cinza São Paulo com obras cheias de significados que ele garante ter o poder de transformar não só a estética, mas também a energia do lugar onde são feitas. E toda a evolução das obras do artista anda lado a lado com seu desenvolvimento espiritual.