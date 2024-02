Glitter faz mal? Qual o jeito certo de tirar do corpo sem poluir?

O glitter biodegradável é uma alternativa mais sustentável?

Apesar de não ser produzido com plástico, o glitter biodegradável nem sempre será a opção mais segura para o meio ambiente. Já existem estudos indicando que mesmo a versão ecológica, com materiais como celulose, pode ser prejudicial. Isso porque o produto poderia acumular poluentes.

Além disso, o preço do glitter biodegradável nem sempre é acessível a todos os foliões.

Como, então, aproveitar a folia sem colocar o meio ambiente em risco?

Uma alternativa para minimizar o impacto do descarte do glitter em grande quantidade é evitar retirá-lo do corpo e rosto diretamente na água, como no banho. A recomendação é usar algum tipo de resíduo para fazer essa remoção, como algodão e lenços umedecidos, e descartá-lo no lixo.