'Primata aquático', tubarões em bando: fotos premiadas vão mudar o seu dia

Ao todo, são 14 categorias diferentes que receberam milhares de inscrições de mais de 90 países. Os vencedores receberam um total de US$ 120.000 (R$ 596 mil) em prêmios.

Ecoa destaca o primeiro colocado de cada categoria.

Ângulo Wide

A foto foi tirada em Roca Partida, no México, também pelo fotógrafo Suliman Alatiqi. Os tubarões locais andam em bando, e foram clicados de frente pelo profissional.

1º lugar Wide Angle - Suliman Alatiqi - "Bunk Buddies" Imagem: Suliman Alatiqi

Ângulo Wide Compacto

A foto foi tirada no Parque Nacional Everglades, nos Estados Unidos, pelo fotógrafo Bryant Turffs, e mostra a beleza do pântano. A imagem foi produzida com uma GoPro, em uma região com riscos de crocodilos aparecerem.