Saiba quem foi Danilo Doneda, 'o pai' da proteção de dados no Brasil

O Brasil perdeu no ano passado um de seus maiores especialistas e autoridades em proteção de dados. Vítima de um câncer no intestino que durou apenas três meses, Danilo Doneda morreu aos 52 anos de idade, mas deixou um legado de estudos.

Com 12 livros publicados, sendo o mais relevante "Da privacidade à proteção de dados pessoais", e quase 100 artigos sobre o tema, Doneda foi um dos coautores do anteprojeto que resultou na criação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no Brasil, em 2018. O caminho para chegar até aí, no entanto, começou cerca de duas décadas antes.

Nascido em Curitiba, no dia 17 de julho de 1970, Doneda se formou bacharel em Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Interessou-se por proteção de dados durante o mestrado, em 1997, ao pesquisar sobre habeas data e direito digital, sob a orientação do jurista Gustavo Tepedino, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).