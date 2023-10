Catadora que morou no aeroporto é sucesso nas redes com dicas de reciclagem

Laura então se jogou no Centro da capital paulista e morou em pensão, na casa de imigrantes haitianos e num albergue. Os bicos variavam. Um deles foi como embaladora de CD em uma igreja, onde ganhava R$ 30 por semana. Nenhum lugar foi fácil.

Certa vez, numa tentativa de ajudar, uma pessoa a levou para o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), onde deram a ela a opção de voltar de graça para Belém. "Eu disse que eu queria ajuda para trabalhar e não para voltar para casa. Então me encaminharam para um abrigo."

Imagem: Divulgação

No abrigo enfrentou discriminação, perigos e descaso. "Era como estar na rua".

E foi dentro dessa condição que a catadora decidiu que daria um jeito na sua vida, Ela conta que durante uma das refeições viu o anúncio de uma vaga para trabalhar com reciclagem em um supermercado, mas não foi aceita porque era mulher. "Voltei chorando. Eu queria sair do albergue. E a moça do abrigo me ajudou a arrumar um trabalho em uma cooperativa de reciclagem.

Laura tinha tido uma única experiência com a separação de resíduos, mas passou no teste por prometer que daria conta do trabalho. Ousada, a catadora, ainda em período de teste, conseguiu alugar uma casa na zona leste de SP.