Radcliffe diz ficar triste com falas de J.K. Rowling sobre pessoas trans

"Muita gente que lida com sentimentos oprimidos, com a rejeição de suas famílias, ou que vive com um segredo, encontrou consolo nesses livros e filmes", disse Radcliffe.

A imprensa britânica tentou caracterizá-lo, assim como seus colegas Emma Watson e Rupert Grint, que também atuam na série, como "pirralhos mal-criados", disse o ator.

No mês passado, Rowling pareceu atacar novamente os atores, ao responder a um comentário nas redes sociais, sugerindo que ela perdoaria os atores caso pedissem desculpas.

"As celebridades que aderiram a um movimento que pretende minar os direitos das mulheres, conquistados com tanto esforço, e que usam suas plataformas para aplaudir a transição (de gênero) de menores, podem guardar suas desculpas para as mulheres traumatizadas e vulneráveis que dependem de espaços unissex", escreveu Rowling.

"Vou continuar apoiando os direitos da comunidade LGBTQ, e não tenho mais comentários a respeito", disse Radcliffe ao The Atlantic.