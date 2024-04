Marcinho VP imortal? Nasce a Academia Brasileira de Letras do Cárcere

''A academia tem a proposta de fazer emergir esses talentos que muitas das vezes ficam soterrados sob tanto preconceito. Tem muita gente que escreve lá dentro e não tem para onde enviar seus textos. Para alguém que está aqui fora já é tão difícil enviar um livro, imagina pra quem está lá dentro?'', diz Sagat.

Também tomam posse Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, autor de ''Verdades e Soluções'' (cadeira Graciliano Ramos), atualmente preso, e Edilberto José Soares, o Poeta da Favela, autor de ''Último Grito da Poesia'' (cadeira Martin Luther King), que está em liberdade. A posse acontece no Rio de Janeiro, sem Marcinho VP, que cumpre pena na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).

Para ele, que ocupará a cadeira que tem como patrono Nelson Mandela, o momento é de felicidade. ''Estou muito feliz. Vamos levar uma realidade que as pessoas acham que conhecem. Uma coisa é quem viveu, outra é quem estuda sobre''.



O maior desafio de Sagat e dos demais escritores é tornar suas obras acessíveis e, antes disso, publicadas. Com a estreia da ABLC, Sagat acredita que os trabalhos possam ter mais aceitação e possibilidade de chegar às editoras. ''Publiquei um livro e a editora não investiu nem um centavo em publicidade. Já consegui vender duas mil cópias de um deles, indo direto para os pontos turísticos do Rio, onde há pessoas mais abastadas. Na zona norte, infelizmente, eu não vou conseguir vender. Essa é a realidade, infelizmente. Quem precisa ler esse livro não consegue. Essa leitura a galera da comunidade não tem condições de acessar, e eu não tenho condições de fazer com que chegue de maneira gratuita. Mas creio que a academia vai ser um ponto de mudança''.



''Acredito que, a partir da posse dos primeiros acadêmicos, outros se sentirão encorajados. Muitas pessoas já estão entrando em contato com a direção da Academia, que é formada por advogados e familiares de presos. Nós temos a Anacrim (Associação Nacional dos Advogados Criminalistas), temos também a Associação Nacional de Familiares de Presos, [a ONG] Anjos da Liberdade, que estão ajudando na criação e formatação. Outros que ainda estão em cumprimento de pena e também se sentiram inspirados'', diz Siro Darlan.

Para frente, há expectativa. "Tenho certeza de que daqui alguns anos, não sei quantos, poderemos ter um escritor da ABLC na ABL", diz Sagat.