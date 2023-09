Tragédia motivou vaqueiro heterossexual a levar bandeira LGBTQIA+ à missa

A maior festa do mundo

Depois da primeira missa, Walmir conta que passou a levar a bandeira para onde ia. "Uma mulher chamada Maria do Céu, lá do Recife, me convidou para uma caminhada [Parada da Diversidade], em Boa Viagem. Pagou passagem, hospedagem, tudo. Oxe, quando eu despontei com a minha égua e a bandeira no meio dos trios elétricos foi a maior festa do mundo", lembra orgulhoso.

Além de participar de eventos, Walmir vai a escolas dar palestras sobre a importância do respeito à diversidade Imagem: Adriano Alves

Além das participações em eventos, Walmir é convidado para palestras em escolas públicas e institutos federais de ensino da região sertaneja. "Nessas palestras, eu digo para as pessoas que não se deve ter preconceito com homossexuais, é preciso respeitar. Eu acho que esse assunto tem que ser mais trabalhado nas escolas para as pessoas aprenderem a respeitar."

No sertão, Walmir é conhecido como vaqueiro "tampa de crush", ou seja, um dos melhores. Agora ele também ficou conhecido como vaqueiro que mostra coragem não apenas na pega do boi, termo que se refere a laçar e inutilizar o boi na arena, levando uma mensagem de respeito à diversidade.

Ele afirma conhecer diversos vaqueiros homossexuais na região que não se sentem à vontade de tornar pública a sua orientação sexual.