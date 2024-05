Vítimas das enchentes no RS lutam para resgatar memórias

Oliveira relata que algumas fotografias encontradas pelas famílias estão altamente danificadas, sendo difícil identificar seu conteúdo. "As fotos estão muito borradas. Teve um pai que nos mostrava fotos dos filhos, mas mal dava para distinguir o rosto das crianças. Só que ele falava sobre a imagem com um detalhamento absurdo como se fosse possível enxergar tudo aquilo. Na cabeça dele ainda era possível ver muita coisa ali", relata.

Muitos ficam paralisados ao retornar aos seus lares e encarar o estado das coisas. Esse sentimento de entrar em um lugar que outrora acolheu sua família, que era arrumado e aconchegante, e vê-lo destruído foi vivido pela artesã e comunicadora Luciana Gastal. A casa dos seus avós maternos - já falecidos - na pequena cidade de Sinimbu, onde costumava passar as férias quando criança, foi tomada pela água.

"As coisas da cozinha estavam na sala, as coisas dos quartos na cozinha, tudo misturado e no escuro. É muito diferente quando você está dentro, limpando a sua lama, do que quando você está fora, limpando o barro dos outros. A minha referência de casa, de lar, de família, era aquela casa ali", revela.

Da casa, Gastal conta que os móveis foram na totalidade para o lixo. Ela conseguiu salvar poucas fotografias, o relógio do avô e panos de crochê e bordados da avó. "Consegui rasgar uma página de um álbum de fotos que estava seca, era a foto de casamento dos meus tios. Entreguei para minha prima, filha deles, que perdeu tudo na enchente. Uma foto da minha filha com a avó estava suja de lama no quarto. Aquilo me tocou muito."

Um olhar atento para o entulho

No momento de arrumar a casa, os atingidos estão muitas vezes sob pressão para tentar limpar tudo rapidamente e anestesiados pela emoção. Em meio ao caos, pode ser difícil identificar peças e utensílios que poderiam ser restaurados. "Por exemplo, na casa da avó tinha um móvel antigo que tinha puxadores lindos. O móvel estava destruído, mas eu podia ter pegado os puxadores, só que estavam cobertos de lama e não me dei conta. Mas quando você está de fora, limpando como voluntário, você consegue discernir melhor e ajudar famílias a contar aquela história depois. Nem que seja resgatando um item, sabe", explica a empresária.