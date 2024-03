Como voluntários combatem invasão biológica em Florianópolis

Impactos bilionários

Os pínus, conhecidos popularmente como pinheiros-americanos, englobam diversas espécies. Algumas, como a Pinus elliottii, a principal presente no parque das dunas, crescem rápido fora do habitat natural, podendo chegar a 30 metros de altura. Espalham-se, formam aglomerados e ocupam o lugar das plantas nativas. Além disso, suas sementes podem viajar até 60 quilômetros com a ajuda do vento.

O estudo da BPBES aponta que os impactos negativos causados por invasões biológicas em ambientes naturais são 30 vezes superiores aos positivos. Além do efeito nos ecossistemas, geram prejuízos econômicos e transmissão de novas doenças - até mesmo o mosquito-da-dengue (Aedes aegypti) é considerado um invasor.

De acordo com dados do estudo, em 35 anos (de 1984 a 2019), foi estimado um prejuízo mínimo em razão dos impactos ocasionados por apenas 16 espécies exóticas invasoras entre US$ 77 bilhões a US$ 105 bilhões (cerca de R$ 382 bilhões a R$ 521 bilhões) - uma média anual de US$ 2 bilhões a US$ 3 bilhões.

A principal via de introdução é por meio do comércio de animais de estimação e de plantas ornamentais e hortícolas. As invasoras estão presentes em todos os ecossistemas, com maior concentração em ambientes degradados ou de alta circulação humana. A maioria das espécies causadoras de impactos negativos foi introduzida intencionalmente, como o caracol-gigante-africano, o javali, o camarão-da-Malásia e o tucunaré.

De acordo com Dechoum, que é uma das coordenadoras do relatório, o estudo mostra o que é preciso saber sobre invasões biológicas no Brasil. "Ele não dá nenhum tipo de orientação. Mas aponta caminhos possíveis e o que tem no Brasil de políticas públicas, de normas, de leis, e caminhos que podemos seguir para trabalhar com este tema. É a primeira referência que a gente tem sobre a invasão biológica supercompleta para o nosso país".