Cicatrizadora de florestas: o espetáculo de floração que recupera a Mata Atlântica

Além da beleza, a presença desta árvore revela muito sobre o ambiente. Ela só consegue se desenvolver onde surge um vazio na vegetação: suas sementes precisam do contato direto com o solo exposto para brotar.

"Ela aparece na clareira onde a floresta foi destruída pelo homem ou de forma natural, como a morte de uma grande árvore por raio. Ela faz com que o espaço seja rapidamente fechado", explica João Paulo Villani, engenheiro ambiental.

Isso faz com que o manacá da serra seja um tipo de incubadora de futuras florestas saudáveis, vital para que a Mata Atlântica se recupere.

A cicatrizadora de florestas

No Núcleo Santa Virgínia, parte do Parque Estadual da Serra do Mar, Villani, que também é gestor do espaço, sabe exatamente onde avistar a florada. As árvores costumam marcar a divisa com áreas desmatadas, de pastagem, ou acompanhar a linha de rodovias.

"No passado, com o desmatamento para construção de estradas, a floresta original foi retirada e houve corte de talude [superfície inclinada de um maciço de solo]. As quaresmeiras se estabeleceram aí, foi uma sucessão da natureza, a semente encontrou o solo e germinou", diz Villani, à DW.