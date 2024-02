Pesquisadores descobrem muro da era do gelo sob mar Báltico

Pesquisadores anunciaram a descoberta de uma muralha de pedras no Mar Báltico com mais de 10 mil anos de idade e 971 metros de extensão no extremo norte da Alemanha, localizada à altura entre as cidades litorâneas de Rostock e Rerik, no estado de Mecklenburg-Vorpommern.

Trata-se, segundo o grupo, dos mais antigos vestígios de uma construção humana na região, e um achado incomparável a nível europeu.

A muralha é formada por 1.673 pedras, a maioria pesando menos de 100 kg e cujo tamanho varia entre uma bola de tênis e uma bola de futebol, empilhadas de forma organizada entre algumas rochas.