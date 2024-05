Mais de 30% da energia em 2023 foi de origem renovável, aponta relatório

Mais de 30% da energia produzida no mundo em 2023 foi de origem renovável, aponta o centro de pesquisa energética Ember, em um relatório divulgado nesta quarta-feira (8). A Ember é uma "think tank" de energia que tem como objetivo acelerar a transição para energia limpa com base em dados e políticas.

Em nível mundial, a energia renovável passou de 19% da produção elétrica mundial em 2000 para mais de 30% em 2023, devido, principalmente, ao auge das energias solar e eólica. Essa porcentagem poderia ter sido ainda maior se a produção hidrelétrica não tivesse chegado ao nível mais baixo em cinco anos devido à seca, principalmente na China.

A energia solar fotovoltaica e a energia eólica foram responsáveis no ano passado por 13,4% da eletricidade mundial (o restante das fontes renováveis provém, principalmente, da hidrelétrica), contra cerca de 2% em 2010.