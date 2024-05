Daronco é alvo de críticas por atuação em jogo do River: 'Escândalo'

"Não gosto de falar de arbitragem, mas há coisas que ficam evidentes". Essa foi a reação do técnico do River Plate Martín Demichelis em entrevista coletiva após o jogo. O técnico criticou as decisões de Daronco.

"Caseiro". O zagueiro González Pirez comentou a atuação do brasileiro. "Os árbitros quando vão a outros países são bastante caseiros. É algo que não vou opinar muito, mas me parece que influenciou para o Nacional crescer e nos colocar para trás".

Nos primeiros 10 ou 15 minutos do segundo tempo premiou-se não jogar futebol, e depois... Está todo mundo através do celular, do WhatsApp e da televisão deixando evidência que por sorte não fraturaram a perna de Rodrigo Aliendro Martín Demichelis

Depois acho que o jogador advertido não merecia seguir em campo pela atitude antidesportiva que teve no tumulto, onde todos estamos de cabeça quente, mas acredito que teve uma atitude totalmente antidesportiva que só castigaram com um cartão amarelo

"Escândalo". Foi assim que o Olé, principal diário esportivo da Argentina, definiu a performance de Daronco no Uruguai. "Seguramente o River teria ganhado" se o brasileiro expulsasse os jogadores "como deveria fazer", adicionou o jornal.

Elogio no lado do Nacional. Diego Polenta, zagueiro da equipe uruguaia, enalteceu a performance do árbitro após o fim do jogo. "Isso é Copa Libertadores, tem que deixar jogar. Respeito (o Daronco) por que o considero um dos melhores árbitros da América", disse à ESPN uruguaia.